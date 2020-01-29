Шахтер неожиданно проиграл Пролетеру – первая неудача "горняков" на турецких сборах

Шахтер уступил Пролетеру (0:1) в контрольном матче на турецком сборе. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Пролетер – 0:1

Гол: Радинович, 50

Шахтер: Шевченко (Трубин, 46) – Кирюханцев, Кривцов (Матвиенко, 44), Муравский, Сиприано – Маркос Антонио, Бондаренко – Тете, Дентинью, Вакула (Мудрык, 46) – Сикан (Фернандо, 62)

Матч Шахтер – Пролетер стартовал в 9:45 по киевскому времени. Этот спарринг стал третьим для "горняков" на сборах в Белеке. Ранее команда Луиша Каштру минимально обыграла польский Лех и сыграла вничью с Войводиной. К слову, в прошлом году "горняки" уже играли против сербской команды. Матч в Австрии, который состоялся 8 июля 2019-го, завершился убедительной победой украинской команды со счетом 3:0. Забивали Бутко, Патрик и Коваленко. Пролетер занимает 12 место в чемпионате Сербии, а прошлый сезон команда завершила на 8-й позиции. Типичный середнячок.

Шахтер – Пролетер: онлайн-трансляция контрольного матча – Каштру доверился молодежи

Португальский наставник сделал немало изменений в составе по сравнению с поединком против Войводины, выпустив немало молодежи. В воротах появился Алексей Шевченко, четверку защитников составили Кирюханцев, Кривцов, Муравский и Сиприано. В опорной зоне вышли Артем Бондаренко и Маркос Антонио. Ближе к атаке действовали Дентиньо, Тете и Вакула, а на острие играл Даниил Сикан. Все лидеры "горняков" начали поединок на скамейке запасных.

Шахтер захватил инициативу с первых секунд, контролируя мяч на чужой половине поля. Затяжная атака завершилась переводом на левый фланг, откуда Сиприано сильно прострелил в штрафную – защитники вынесли. Пролетер ответил ударом из пределов штрафной. Шевченко был на месте, но арбитр остановил игру – офсайд. Сербы поняли, что давать пространства "горнякам" не стоит, поэтому начали встречать дончан еще на их половине поля. Это привело к тому, что игра проходила абсолютно без ворот, ведь за первую четверть матча команды не нанесли ни одного удара в створ. Выпадал из игры Даниил Сикан, до которого банально не доходил мяч. Партнеры не могли вывести 18-летнего чемпиона мира на ударную позицию, а силовую борьбу Даниил проигрывал.

Выделялись Тете и Маркос Антонио, которые, безусловно, среди игроков стартового состава считались лидерами команды. Оба бразильцы пытались обострять и действовать нестандартно, однако до опасных моментов у ворот Пролетера это не приводило. А вот сербы несколько раз били по воротам, но исключительно после свистков арбитра. Первый удар в створ нанес Тете – бразилец сместился с правого фланга в центр и пробил с левой, но Никола Петрич был на месте. В следующем эпизоде ​​бразильский вингер снова создал момент, но пробил очень неудачно – мяч полетел за пределы тренировочного комплекса. Заигрался Тете, ведь можно было и отдать на партнеров.

На 38-й минуте возник самый опасный момент в первом тайме. Новакович принял мяч после длинной передачи и пробил с линии штрафной. Шевченко в эффектном прыжке потянул круглого из ближней девятки. Выглядело красиво. В конце первой половины игры Рушевич убрал молодого Муравского и пробил в дальний угол – снова Шевченко. Перехватили сербы инициативу в последние минуты тайма, но к забитым мячам это не привело. 0:0 – итог первых 45-ти минут.

Вторая половина игры началась с холодного душа для "горняков". Радинович получил мяч на левом фланге, сместился в центр и пробил низом в ближний угол метров с 23-х. Анатолий Трубин, который заменил Шевченко, не спас свою команду. 0:1. Шахтер пошел отыгрываться и мог сравнять счет после углового, но голкипер Пролетера в суматохе оказался самым расторопным и выбил мяч подальше. Неплохо прорвался Мудрык, который отдавал на Дентиньо, однако на этот раз первым был защитник.

Мудрык обыгрался с Маркосом Антонио и отдавал на ход Бондаренко – тот немного не успел. На 75-й минуте "горняки" могли пропускать второй раз, но нападающий Пролетера не сумел акцентировано пробить с острого угла после выхода один на один. Тут же Фернандо упал в борьбе с соперником и заработал право на опасный штрафной. Мудрык упустил хороший шанс, пробив мимо ворот. Пролетер ответил куда опаснее – после дальнего удара Трубин перевел мяч на угловой. Антонио попытал счастья дальним выстрелом – очень неудачно. На последних минутах сербы забили второй мяч, который арбитр отменил из-за офсайда. Буквально перед финальным свистком "горняки" не реализовали классный шанс. Фернандо вошел в штрафную и пробил – голкипер спас.

В итоге 0:1 – команда Каштру потерпела первое поражение в Турции. Последний спарринг на первом сборе Шахтер проведет уже завтра, 30 января. Соперником станет чешский Словацко, а поединок начнется в 9:00 по Киеву. После завершения матча "горняки" вернутся в Украину.

Навіщо він туди поїхав?! Борячук у Різеспорі – фактор Шахтаря, унікальний шанс від збірної України і високі ризики