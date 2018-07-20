Шахтар прилетів в Одесу на матч проти Динамо

Донецький Шахтар прибув до Одеси на матч проти Динамо за Суперкубок-2018.

Шахтар прилетів в Одесу у такому складі:

Шахтар заявився на сезон УПЛ 2018/19 з Мораєсом, Кайоде та Шевченком, але без бразильських новачків

Воротарі: Олег Кудрик, Олексій Шевченко, Андрій Пятов;

Захисники: Ісмаїлі, Іван Ордець, Олег Данченко, Ярослав Ракицький, Давид Хочолава, Сергій Кривцов;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький, Сергій Болбат, Веллінгтон Нем, Дентіньо, Марлос, Майкон, Фернандо, Маркіньос Сіпріано, Олександр Зубков;

Нападники: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораес.

Відзначимо, що до Одеси разом з командою не полетіли Тайсон, Малишев, Додо, Танковський.

Нагадаємо, вже завтра, 21 липня в Одесі відбудеться матч між Шахтарем та Динамо за Суперкубок України-2018. Початок поєдинку о 21:00.

Шахтар – Динамо: матч обслуговуватиме Костянтин Труханов