toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Шахтар заявився на сезон УПЛ 2018/19 з Мораєсом, Кайоде та Шевченком, але без бразильських новачків

08:49 1030 Читать на русском
Шахтар заявився на сезон УПЛ 2018/19 з Мораєсом, Кайоде та Шевченком, але без бразильських новачків
ФК Шахтар

Стала відома заявка донецького Шахтаря на сезон УПЛ 2018/2019.

Вчора на офіційному сайті УПЛ з'явилася заявка Шахтаря на сезон 2018/19. Варто відзначити, що наразі не всі новачки "гірників" були заявлені.

Новачки Шахтаря: вже вчаться новому у Фонсеки, захоплюються Києвом, рівняються на Модріча та мріють про збірну Бразилії

Жуніор Мораес, Оларенважу Кайоде та Олексій Шевченко є в списку, а ось Фернандо Педро, Андраде Майкон і Маркіньос Сіпріано поки що не заявлені. Відсутній у списку і бразильський захисник Додо, який вже півроку грає в Шахтарі.

Заявка Шахтаря на сезон УПЛ 2018/2019:

Воротарі: Пятов, Кудрик, О. Шевченко.

Захисники: Ракицький, Ісмаїлі, Хочолава, Ордець, Кривцов, Матвієнко, Данченко, Бутко.

Півзахисники: Веллінгтон Нем, Тотовицький, Дентіньйо, Коваленко, Степаненко, Марлос, Алан Патрік, Зубков, Болбат.

Нападники: Мораес, Тайсон, Кайоде.

Теги
Шахтар Шахтар УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря отримала за Опанасенка 1 мільйон євро, – transfermarkt
    Україна — 09:10314 Зоря отримала за Опанасенка 1 мільйон євро, – transfermarkt
7
год
:
44
хв
Динамо Мінськ
18:00
Деррі Сіті
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук