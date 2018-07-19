Шахтар заявився на сезон УПЛ 2018/19 з Мораєсом, Кайоде та Шевченком, але без бразильських новачків

Стала відома заявка донецького Шахтаря на сезон УПЛ 2018/2019.
Вчора на офіційному сайті УПЛ з'явилася заявка Шахтаря на сезон 2018/19. Варто відзначити, що наразі не всі новачки "гірників" були заявлені.
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Жуніор Мораес, Оларенважу Кайоде та Олексій Шевченко є в списку, а ось Фернандо Педро, Андраде Майкон і Маркіньос Сіпріано поки що не заявлені. Відсутній у списку і бразильський захисник Додо, який вже півроку грає в Шахтарі.
Заявка Шахтаря на сезон УПЛ 2018/2019:
Воротарі: Пятов, Кудрик, О. Шевченко.
Захисники: Ракицький, Ісмаїлі, Хочолава, Ордець, Кривцов, Матвієнко, Данченко, Бутко.
Півзахисники: Веллінгтон Нем, Тотовицький, Дентіньйо, Коваленко, Степаненко, Марлос, Алан Патрік, Зубков, Болбат.
Нападники: Мораес, Тайсон, Кайоде.