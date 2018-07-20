Шахтер прилетел в Одессу на матч против Динамо

Донецкий Шахтер прибыл в Одессу на матч против Динамо за Суперкубок-2018.
Шахтер прилетел в Одессу в следующем составе:
Шахтер заявился на сезон УПЛ 2018/19 с Мораесом, Кайоде и Шевченко, но без бразильских новичков
Вратари: Олег Кудрик, Алексей Шевченко, Андрей Пятов;
Защитники: Исмаили, Иван Ордец, Олег Данченко, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава, Сергей Кривцов;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Веллингтон Нем, Дентиньо, Марлос, Майкон, Фернандо, Маркиньос Сиприано, Александр Зубков;
Нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.
Отметим, что в Одессу вместе с командой не полетели Тайсон, Малышев, Додо, Танковский.
Напомним, уже завтра, 21 июля в Одессе состоится матч между Шахтером и Динамо за Суперкубок Украины-2018. Начало поединка в 21:00.
Шахтер – Динамо: матч будет обслуживать Константин Труханов