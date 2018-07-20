toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Шахтер прилетел в Одессу на матч против Динамо

20:59 40 Читати українською
Шахтер прилетел в Одессу на матч против Динамо
Шахтер прилетел в Одессу / фото официальный сайт "горняков"

Донецкий Шахтер прибыл в Одессу на матч против Динамо за Суперкубок-2018.

Шахтер прилетел в Одессу в следующем составе:

Шахтер заявился на сезон УПЛ 2018/19 с Мораесом, Кайоде и Шевченко, но без бразильских новичков

Вратари: Олег Кудрик, Алексей Шевченко, Андрей Пятов;
Защитники: Исмаили, Иван Ордец, Олег Данченко, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава, Сергей Кривцов;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Веллингтон Нем, Дентиньо, Марлос, Майкон, Фернандо, Маркиньос Сиприано, Александр Зубков;
Нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.

Отметим, что в Одессу вместе с командой не полетели Тайсон, Малышев, Додо, Танковский.

Напомним, уже завтра, 21 июля в Одессе состоится матч между Шахтером и Динамо за Суперкубок Украины-2018. Начало поединка в 21:00.

Шахтер – Динамо: матч будет обслуживать Константин Труханов

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
до матча
23
час
:
37
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер Шахтер Шахтер - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо представило новичков
    Україна — 17:32468 Динамо представило новичков
6
час
:
37
мин
Манчестер Сити
04:00
Боруссия Дортмунд
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук