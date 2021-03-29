Журналіст Ігор Циганик відреагував на чутки про інтерес Шахтаря до тренера Сассуоло Роберто Де Дзербі.

"Відповім трохи завуальовано, тому що не можу зараз ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, але знаю, що на Італію око поклали у Шахтарі.

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Хто це буде? Можливо, Каштру зараз виграє чемпіонат, і залишиться… Можливо, Даріо Срна очолить команду. Зараз важко щось сказати, але тримають в голові у Шахтарі Апеннінський півострів", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, контракт нинішнього наставника Шахтаря Луїша Каштру з донецьким клубом розрахований до літа.

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