Керманич Сассуоло Роберто Де Дзербі поповнив шорт-лист донецького клубу, повідомляє Meta-ratings.

Пятов може покинути Шахтар – у голкіпера збірної України тривалий конфлікт з Каштру

Раніше у Шахтар сватали Массіміліано Аллегрі, проте "гірники" можуть запросити і значно молодшого тренера. Переговори з жодним із кандидатів ще не розпочалися, оскільки чинна угода Луїша Каштру розрахована до кінця сезону. Не виключено, що її продовжать влітку.

Додамо, що Де Дзербі створив одну з найяскравіших команд Серії А. Сассуоло другий сезон поспіль тримається на восьмій сходинці, демонструючи надрезультативну гру. Раніше 41-річний фахівець працював з Палермо, Беневенто, Фоджою і Дарфо Боаріо.

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