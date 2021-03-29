"Отвечу немного завуалировано, потому что не могу сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, но знаю, что на Италию глаз положили в Шахтере.

Шахтер добавил в свой шорт-лист тренера итальянской сенсации, – СМИ

Кто это будет? Возможно, Каштру сейчас выиграет чемпионат, и останется... Возможно, Дарио Срна возглавит команду. Сейчас трудно что-то сказать, но держат в голове у Шахтере Апеннинский полуостров", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, контракт нынешнего наставника Шахтера Луиша Каштру с донецким клубом рассчитан до лета.

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