toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Шахтар пригадав ювелірний гол Мхітаряна у ворота Кривбаса – один з перших м'ячів майбутньої зірки

28 квітня 15:38 1088 Читать на русском
Шахтар пригадав ювелірний гол Мхітаряна у ворота Кривбаса – один з перших м'ячів майбутньої зірки
Генріх Мхітарян та Мірча Луческу / Фото ФК Шахтар

Поки УПЛ на паузі Шахтар пригадує найяскравіші моменти своєї історії.

22 вересня 2010 року Шахтар приймав Кривбас в рамках 1/16 фіналу Кубка України. Матч тоді вийшов легкою прогулянкою для "гірників" (6:0).

Фонсека визначився з майбутнім Мхітаряна у Ромі

Особливим у цей вечір став гол Генріха Мхітаряна, який лише кілька місяців перед цим вперше одягнув футболку донецького клубу.

Ударом вірменина рекомендує насолодитись прес-служба Шахтаря на сторінці клубу у Twitter.

"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків

blog_ava
Китай рветься на чемпіонат світу з 7-ма іноземцями: серед натуралізованих – 5 бразильців, екс-гравці Арсенала й Евертона
18:39
5054
Теги
Відеоновини Шахтар Шахтар Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук