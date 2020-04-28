Шахтар пригадав ювелірний гол Мхітаряна у ворота Кривбаса – один з перших м'ячів майбутньої зірки

Поки УПЛ на паузі Шахтар пригадує найяскравіші моменти своєї історії.

22 вересня 2010 року Шахтар приймав Кривбас в рамках 1/16 фіналу Кубка України. Матч тоді вийшов легкою прогулянкою для "гірників" (6:0).

Фонсека визначився з майбутнім Мхітаряна у Ромі

Особливим у цей вечір став гол Генріха Мхітаряна, який лише кілька місяців перед цим вперше одягнув футболку донецького клубу.

Ударом вірменина рекомендує насолодитись прес-служба Шахтаря на сторінці клубу у Twitter.

"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків