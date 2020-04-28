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Шахтер вспомнил ювелирный гол Мхитаряна в ворота Кривбасса – один из первых мячей будущей звезды

15:38 31 Читати українською
Шахтер вспомнил ювелирный гол Мхитаряна в ворота Кривбасса – один из первых мячей будущей звезды
Генрих Мхитарян и Мирча Луческу / Фото ФК Шахтер

Пока УПЛ на паузе Шахтер вспоминает самые яркие моменты своей истории.

22 сентября 2010 года Шахтер принимал Кривбасс в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Матч тогда вышел легкой прогулкой для "горняков" (6:0).

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Особым в этот вечер стал гол Генриха Мхитаряна, который лишь несколько месяцев перед этим впервые надел футболку донецкого клуба.

Ударом армянина рекомендует насладиться пресс-служба Шахтера на странице клуба в Twitter.

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