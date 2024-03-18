Голкіпер "гірників" та збірної України зацікавив два клуби-середняки АПЛ, стверджує Віктор Вацко.

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Саме через це Шахтар активізувався у напрямку 21-річного Кіріла Фесюна з Колоса. Якщо Різник найближчого літа таки поїде в топ-чемпіонат, то донеччани хочуть мати готову якісну заміну. За чутками, "гірників" не відлякала навіть чимала клаусула Фесюна – 2-3 млн євро.

Нагадаємо, рік тому Шахтар придбав Різника з Ворскли за 3 млн євро. Наразі кіпер провів у светрі донеччан 28 матчів, пропустив 34 голи і 12 разів зберігав володіння "сухими". Transfermarkt оцінює 25-річного воротаря у 5 млн євро, а його контракт розрахований до кінця 2027-го.

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