Шахтар прибув на матч з Карпатами – у списку 21 гравець, є втрати

Шахтар прибув у Харків на гру з Карпатами / ФК Шахтар

Шахтар готується до першого домашнього поєдинку УПЛ 2019/20. "Гірники" прибули до Харкова, де у неділю зіграють з Карпатами.

Наставник Шахтаря Луїш Каштру взяв до Харкова на поєдинок проти львівських Карпат 21-го гравця, інформує офіційний сайт "гірників".

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Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Додо, Ісмаїлі

Півзахисники: Тарас Степаненко, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Тете, Тайсон, Сергій Болбат, Олександр Піхальонок, Марлос, Манор Соломон, Дентінью

Нападники: Жуніор Мораєс, Густаво Бланко Лещук, Данило Сікан

Відзначимо відсутність Бутка, Сіпріано, Фернандо та Кайоде. Останній начебто переходить у Кайсеріспор, але офіційного підтвердження поки немає.

Нагадаємо, в першому турі УПЛ 2019/20 Шахтар переміг Олександрію, а Карпати поступились Динамо. Поєдинок Шахтар – Карпати розпочнеться на ОСК Металіст 4 серпня о 19:30.

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