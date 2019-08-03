Шахтар прибув на матч з Карпатами – у списку 21 гравець, є втрати

Шахтар готується до першого домашнього поєдинку УПЛ 2019/20. "Гірники" прибули до Харкова, де у неділю зіграють з Карпатами.
Наставник Шахтаря Луїш Каштру взяв до Харкова на поєдинок проти львівських Карпат 21-го гравця, інформує офіційний сайт "гірників".
"Шахтар завжди так гратиме". Камбек Циганкова, фантастичні чемпіони світу, або Чому добре без Фонсеки
Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Додо, Ісмаїлі
Півзахисники: Тарас Степаненко, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Тете, Тайсон, Сергій Болбат, Олександр Піхальонок, Марлос, Манор Соломон, Дентінью
Нападники: Жуніор Мораєс, Густаво Бланко Лещук, Данило Сікан
Відзначимо відсутність Бутка, Сіпріано, Фернандо та Кайоде. Останній начебто переходить у Кайсеріспор, але офіційного підтвердження поки немає.
Нагадаємо, в першому турі УПЛ 2019/20 Шахтар переміг Олександрію, а Карпати поступились Динамо. Поєдинок Шахтар – Карпати розпочнеться на ОСК Металіст 4 серпня о 19:30.
Клуби-примари у Вищій лізі: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" тюрма