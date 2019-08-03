Шахтар віддав Кайоде в оренду Кайсеріспору, – турецькі ЗМІ

Нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде продовжить кар'єру у турецькій Суперлізі.

Турецький Кайсперіспор орендував у Шахтаря нігерійського нападника Оларенваджу Кайоде, угода розрахована на один сезон, повідомляє Ajansspor.

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Зазначається, що форвард Шахтаря прибуде у Туреччину в понеділок, 5 серпня. Тоді ж Кайоде пройде медогляд та підпише контракт з Кайсеріспором.

Зауважимо, що за турецький клуб виступає нападник збірної України Артем Кравець, тобто футболіст Шахтаря конкуруватиме з українцем за місце у складі команди.

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