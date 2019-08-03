Шахтер прибыл на матч с Карпатами – в списке 21 игрок, есть потери

Шахтер прибыл в Харьков на игру с Карпатами / ФК Шахтер

Шахтер готовится к первому домашнему поединку УПЛ 2019/20. "Горняки" прибыли в Харьков, где в воскресенье сыграют с Карпатами.

Наставник Шахтера Луиш Каштру взял в Харьков на поединок против львовских Карпат 21-го игрока, информирует официальный сайт "горняков".

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Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Додо, Исмаили

Полузащитники: Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тете, Тайсон, Сергей Болбат, Александр Пихаленок, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо

Нападающие: Жуниор Мораес, Густаво Бланко Лещук, Даниил Сикан

Отметим отсутствие Бутко, Сиприано, Фернандо и Кайоде. Последний якобы переходит в Кайсериспор, но официального подтверждения пока нет.

Напомним, в первом туре УПЛ 2019/20 Шахтер победил Александрию, а Карпаты уступили Динамо. Поединок Шахтер – Карпаты начнется на ОСК Металлист 4 августа в 19:30.

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