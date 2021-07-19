Бразильський півзахисник Шахтаря Педрінью чекає на важке протистояння з бельгійцями у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

"Немає великого значення, яка команда нам випала. Ми тренуємося та готуємося до кожного суперника. Для перемоги потрібно викластися максимально.

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Знаю, що в єврокубках складно, однак ми підготуємося і постараємося пройти далі. Наша ціль – груповий етап.

Великого досвіду гри проти бельгійських команд немає. Очікуємо важкого протистояння. Зараз футбол серйозно виріс у технічному плані. Тому ми всі маємо бути готові гідно себе показати", – сказав Педрінью під час презентації новачків Шахтаря.

До слова, Шахтар зустрінеться з Генком у 3-му раунді кваліфікації до Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться 3 або 4 серпня, а матч-відповідь – 10 серпня.

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