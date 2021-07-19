Шахтер сегодня, 19 июля, представил трех летних новичков команды, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

Педриньо объяснил, за счет чего Шахтер собирается пройти Генк в Лиге чемпионов

Напомним, в межсезонье "горняки" приобрели полузащитника Педриньо (у Бенфики), форварда Лассину Траоре (у Аякса) и защитника Марлона (у Сассуоло), потратив около 40 млн евро.

Открыл презентацию проморолик о новичках Шахтера, а затем генеральный директор клуба Сергей Палкин вручил футболистам игровые футболки. Траоре выбрал себе в команде номер 23, поскольку является большим поклонником легендарного баскетболиста Майкла Джордана, который выступал именно с такими цифрами на спине. Педриньо будет играть под номером 38, так как еще в юности начинал карьеру именно в футболке с таким номером. Марлон, которому было неважно под каким номером бегать, выбрал цифру 26.

К слову, сегодня Шахтер узнал своего соперника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов – противостоять команде Роберто Де Дзерби за выход в следующий этап будет бельгийский Генк.

Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ 2021/22: Шахтеру повезло – как это было