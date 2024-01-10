Опорний хавбек збірної Грузії Анзор Меквабішвілі зацікавив Шахтар, Полісся та ЛНЗ, повідомляє журналіст Ендрю Тодос.

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Зазначається, що інтерес до гравця "досить предметний", проте пропозиції клубу (Динамо Тбілісі) не надходили. Водночас повідомляється, що Динамо запропонували підписати лівоногого центрального захисника – 22-річного Александре Каландадзе. Втім, кияни відмовились від трансферу, але на грузина можна очікувати в іншому клубі УПЛ.

Зазначимо, що Меквабішвілі провів у поточному сезоні лише 5 матчів за Динамо Тбілісі, не відзначившись результативними діями. Каландадзе зіграв у 6 поєдинках за Динамо Тбілісі, також не записавши до активу результативних дій.

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