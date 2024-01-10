Шахтар позмагається з лідером УПЛ за гравця європейської збірної – Динамо відмовилось від його одноклубника
Схоже, що українські гранди знайшли новий вектор для підсилення складу.
Опорний хавбек збірної Грузії Анзор Меквабішвілі зацікавив Шахтар, Полісся та ЛНЗ, повідомляє журналіст Ендрю Тодос.
Динамо анонсувало перший зимовий трансфер – джерело розкрило гравця
Зазначається, що інтерес до гравця "досить предметний", проте пропозиції клубу (Динамо Тбілісі) не надходили. Водночас повідомляється, що Динамо запропонували підписати лівоногого центрального захисника – 22-річного Александре Каландадзе. Втім, кияни відмовились від трансферу, але на грузина можна очікувати в іншому клубі УПЛ.
Зазначимо, що Меквабішвілі провів у поточному сезоні лише 5 матчів за Динамо Тбілісі, не відзначившись результативними діями. Каландадзе зіграв у 6 поєдинках за Динамо Тбілісі, також не записавши до активу результативних дій.
Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?