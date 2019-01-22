Шахтер поборется с Барселоной за бразильского защитника Эмерсона

Защитник бразильского Атлетико Минейро Эмерсон Апаресидо вскоре может перебраться в европейский чемпионат.

Андре Кури, который отвечает за бразильский рынок в Барселоне, работает над переходом в каталонский клуб правого защитника Атлетико Минейро Эмерсона, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, агент футболиста подтвердил, что имеет предложение от Барселоны. Однако также отметил, что на футболиста претендуют еще и другие команды, среди которых Шахтер, Арсенал, Ливерпуль, Ювентус, Интер и многие другие.

В нынешнем сезоне Эмерсон сыграл за Атлетико Минейро 23 поединка, в которых забил 1 гол.

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Сейчас защитник находится в составе сборной Бразилии на Копа Америка 2019 U-20, где уже успел полностью провети 2 матча.