Шахтар оголосив про трансфер Сікана

Бельгія — 22:00 1585
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Маліновський разом з партнерами по Генку входить у топ-5 атакувальних тріо Європи – попереду лише гранди
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Кубок Азії-2019: ОАЕ у видовищному матчі матчі здолали Киргизстан, одноклубник Безуса вивів Японію у чвертьфінал турніруСвіт — 21:50 343
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Шаран підтвердив, що Бондаренко приєднається до Шахтаря вліткуУкраїна — 19:56 609
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Барселона підпише Кевіна-Прінса Боатенга – гравець прибуде на медогляд найближчим часомІспанія — 19:20 1218
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Мілан переміг Дженоа та піднявся у зону Ліги чемпіонівІталія — 17:55 605
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