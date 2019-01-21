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Шахтар оголосив про трансфер Сікана

22:12 1471 Читать на русском
Шахтар оголосив про трансфер Сікана
Данило Сікан / фото: ФК Шахтар

17-річний нападник Данило Сікан підписав контракт з Шахтарем.

Вихованець львівських Карпат Данило Сікан офіційно став гравцем Шахтаря, повідомляє прес-служба "гірників".

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Данило поставив підпис під 3-річним контрактом з донецьким клубом.

Раніше повідомлялося, що нападник відмовився продовжувати співпрацю з Карпатами і поїхав на сбори з Шахтарем.

У поточному сезоні Сікан виступав за львів'ян переважно в чемпіонаті U19 (10 матчів, 5 голів). 12 серпня 2018 дебютував за першу команду Карпат в поєдинку Прем'єр-ліги з Зорею.

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