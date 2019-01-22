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Копа Амеріка 2019 U-20: Бразилія з півзахисником Шахтаря у складі обіграла лідера групи А Венесуелу

09:42 248 Читать на русском
Копа Амеріка 2019 U-20: Бразилія з півзахисником Шахтаря у складі обіграла лідера групи А Венесуелу
Маркіньйос Сіпріано / фото із соцмереж

Збірна Бразилії U-20 в матчі 2 туру групового етапу молодіжного Копа Амеріка 2019 обіграла Венесуелу.

Копа Амеріка 2019 U-20

Бразилія – Венесуела – 2:1

Голи: Родріго, 40, 80 – Соса Самуель, 90+1

Юні "селесао" після невдалого старту зуміли здобути перше перемогу на турнірі. Героєм зустрічі став нападник мадридського Реала Родріго, який нині виступає на правах оренди в Сантосі.

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Півзахисник Шахтаря Маркіньйос Сіпріано відіграв 77 хвилин. Хавбек Маркос Антоніо, про перехід якого до "гірників" вже розповів наставник донеччан Паулу Фонсека, провів на полі увесь матч.

Після цього поєдинку Бразилія U-20 з 4 очками піднялася на другу сходинку у турінірній таблиці групи А, поступаючись двома пунктами лише Венесуелі, яка провела на один матч більше.

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Світ Бразилія Бразилія Венесуела Венесуела Копа Амеріка Маркіньйос Сіпріано Маркіньйос Сіпріано Родріго Сілва де Гоїс Родріго Сілва де Гоїс Маркос Антоніо Маркос Антоніо
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