Копа Амеріка 2019 U-20: Бразилія з півзахисником Шахтаря у складі обіграла лідера групи А Венесуелу

Збірна Бразилії U-20 в матчі 2 туру групового етапу молодіжного Копа Амеріка 2019 обіграла Венесуелу.

Копа Амеріка 2019 U-20

Бразилія – Венесуела – 2:1

Голи: Родріго, 40, 80 – Соса Самуель, 90+1

Юні "селесао" після невдалого старту зуміли здобути перше перемогу на турнірі. Героєм зустрічі став нападник мадридського Реала Родріго, який нині виступає на правах оренди в Сантосі.

Маркос Антоніо: що відомо про потенційного новачка Шахтаря

Півзахисник Шахтаря Маркіньйос Сіпріано відіграв 77 хвилин. Хавбек Маркос Антоніо, про перехід якого до "гірників" вже розповів наставник донеччан Паулу Фонсека, провів на полі увесь матч.

Після цього поєдинку Бразилія U-20 з 4 очками піднялася на другу сходинку у турінірній таблиці групи А, поступаючись двома пунктами лише Венесуелі, яка провела на один матч більше.