"Мій найкращий період у кар'єрі був у Шахтарі. За два з половиною роки я провів достатньо ігор, забив багато голів і почувався по-справжньому добре. Я залишив Шахтар вільним агентом і загалом мені дуже пощастило.

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Зазвичай, коли ти не хочеш продовжувати контракт, тобі не дозволяють грати і ставлять на тренування окремо. На той час тренером був Паулу Фонсека. Він знав, що я не збираюся пролонговувати угоду з Шахтарем і все одно він випускав мене на поле.

Я грав майже у кожному матчі, тому мені дуже пощастило. У цьому сенсі Шахтар повівся зі мною дуже добре. Я грав проти Роми у Лізі чемпіонів, а також у фіналі Кубка України. Хоча вони знали, що я не продовжу контракт", – цитує Феррейру видання Record.

Нагадаємо, аргентинець перебував на контракті у Шахтарі з 2013 по 2018 роки, після чого приєднався до Бенфіки на правах вільного агента.

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