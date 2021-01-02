"Мой лучший период в карьере был в Шахтере. За два с половиной года я провел достаточно игр, забил много голов и чувствовал себя по-настоящему хорошо. Я покинул Шахтер свободным агентом и вообще мне очень повезло.

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Обычно, когда ты не хочешь продлевать контракт, тебе не позволяют играть и ставят на тренировку отдельно. В то время тренером был Паулу Фонсека. Он знал, что я не собираюсь пролонгировать соглашение с Шахтером и все равно он выпускал меня на поле.

Я играл почти в каждом матче, поэтому мне очень повезло. В этом смысле Шахтер обошелся со мной очень хорошо. Я играл против Ромы в Лиге чемпионов, а также в финале Кубка Украины. Хотя они знали, что я не продолжу контракт", – цитирует Феррейру издание Record.

Напомним, аргентинец находился на контракте в Шахтере с 2013 по 2018 гг., после чего присоединился к Бенфике на правах свободного агента.

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