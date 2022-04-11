Півзахисник Шахтаря Алан Патрік, скоріш за все, не зможе покинути донецький клуб під час вікна, яке відкрили спеціально для гравців з України.

Шахтар не планує відпускати Патріка в оренду та готовий розглянути лише продаж хавбека, якого бажає підписати Інтернасьйонал, повідомляє GauchaZH.

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Зазначається, що "гірники" хочуть отримати 6 млн євро за 30-річного півзахисника, проте бразильці не готові стільки платити та спробують зменшити суму під час переговорів. Завершити угоду можливо до 12 квітня, коли закривається трансферне вікно в Бразилії для гравців з УПЛ.

Додамо, що Алан Патрік провів за Шахтар 20 матчів у цьому сезоні, в яких записав до свого активу 4 голи та 6 асистів.

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