Полузащитник Шахтера Алан Патрик, скорее всего, не сможет покинуть донецкий клуб во время окна, открытого специально для игроков из Украины.

Шахтер не планирует отпускать Патрика в аренду и готов рассмотреть только продажу хавбека, которого желает подписать Интернасьонал, сообщает GauchaZH.

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Отмечается, что "горняки" хотят получить 6 млн евро за 30-летнего полузащитника, однако бразильцы не готовы столько платить и попытаются снизить сумму во время переговоров. Завершить сделку можно до 12 апреля, когда закрывается трансферное окно в Бразилии для игроков с УПЛ.

Добавим, что Алан Патрик провел за Шахтер 20 матчей в этом сезоне, в которых записал в свой актив 4 гола и 6 ассистов.

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