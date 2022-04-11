Шахтер повесил ценник на Патрика – Интернасьонал рискует не подписать звездного ветерана
Полузащитник Шахтера Алан Патрик, скорее всего, не сможет покинуть донецкий клуб во время окна, открытого специально для игроков из Украины.
Шахтер не планирует отпускать Патрика в аренду и готов рассмотреть только продажу хавбека, которого желает подписать Интернасьонал, сообщает GauchaZH.
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Отмечается, что "горняки" хотят получить 6 млн евро за 30-летнего полузащитника, однако бразильцы не готовы столько платить и попытаются снизить сумму во время переговоров. Завершить сделку можно до 12 апреля, когда закрывается трансферное окно в Бразилии для игроков с УПЛ.
Добавим, что Алан Патрик провел за Шахтер 20 матчей в этом сезоне, в которых записал в свой актив 4 гола и 6 ассистов.
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