"Шахтар дуже близький до домовленості з Брентфордом щодо Михайла Мудрика. Англійці були і залишаються претендентами номер один на купівлю українця.

Шахтар отримав пропозицію щодо Мудрика від Бенфіки, – журналіст

Між собою клуби вже зійшлися на сумі компенсації, зараз триває другий етап трансферу. Він може бути закритий протягом тижня.

Якщо все складеться (а шанси доволі високі), то до кінця сезону Мудрик лише тренуватиметься з новою командою. Грати, на жаль, ні. Адже АПЛ серед тих ліг, котрі не дали дозволу на реєстрацію нових гравців поза трансферним вікном. Це не лякає Брентфорд, який хоче виграти боротьбу за українського таланта вже зараз – влітку конкуренція за нього буде вища", – написав журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі "BurBuzz".

Нагадаємо, раніше Брентфорд робив аж дві пропозиції по Мудрику (12 млн і 15 млн + бонуси), однак Шахтар відмовив англійцям, а сам футболіст пролонгував контракт з клубом до 2026 року. Про інтерес до вінгера заявляли також французький Ланс та португальська Бенфіка. Transfermarkt оцінює українця у 4 млн євро.

До слова, Брентфорд після 32-х турів посідає у турнірній таблиці АПЛ тринадцяту сходинку, маючи у своєму активі 36 очок.

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