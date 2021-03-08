Шахтар повинен задуматись про стимуляцію Динамо, – Циганик
Журналіст Ігор Циганик вважає, що Шахтарю варто сконцентруватись на боротьбі за другу сходинку УПЛ.
"Шахтарю зараз потрібно подумати, як йому простимулювати Динамо у матчі з Зорею. Чемпіонство – чемпіонством, але за втраченими очками між "гірниками" і "луганцями" всього один бал різниці. Особистої зустрічі у них більше немає та в обох команд ще матчі з киянами залишилися.
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Тому Шахтарю потрібно думати, як простимулювати Динамо, щоб воно добре відіграло у матчі із Зорею. Це дозволило б "гірникам" хоч трохи відірватися від луганців", – сказав журналіст у своїй програмі Циганик Live.
Нагадаємо, Динамо вже у наступному турі зустрінеться із Зорею, матч відбудеться 14 березня, початок о 17:00.
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