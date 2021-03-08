"Шахтеру сейчас нужно подумать, как ему простимулировать Динамо в матче с Зарей. Чемпионство – чемпионством, но по потерянным очкам между "горняками" и "луганчанами" всего один балл разницы. Личной встречи у них больше нет и у обеих команд еще матчи с киевлянами остались.

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Поэтому Шахтеру нужно думать, как простимулировать Динамо, чтобы оно хорошо сыграло в матче с Зарей. Это бы позволило "горнякам" хоть немного оторваться от луганчан", – сказал журналист в своей программе Цыганык Live.

Напомним, Динамо уже в следующем туре встретится с Зарей, матч состоится 14 марта, начало в 17:00.

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