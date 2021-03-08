"У матчі з Агробізнесом гравці Шахтаря виглядали сильніше, це зрозуміло. Шахтарю вже нікуди опускатися нижче. Ходять розмови, що якщо "гірники" невдало зіграють з Ромою, то будуть розглядати варіант, при якому Срна прийме команду до кінця сезону. А там буде видно.

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Такі розмови ходять в футбольних колах, я їх чув. Це буде не відразу після матчів з Ромою. Подивляться ще в кількох поєдинках чемпіонату, чи зможе Шахтар нав'язати боротьбу Динамо за чемпіонство. При першій же осічці, думаю, Срну призначать до кінця сезону", – сказав Шершун в ефірі Профутбол Digital.

До слова, після 17-ти зіграних турів "гірники" йдуть другими в УПЛ, відстаючи від киян на 4 пункти. Матчі 1/8 ЛЄ проти Роми відбудуться вже незабаром: 11 та 18 березня.

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