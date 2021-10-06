"У Траоре серйозна травма – пошкоджені структури колінного суглоба. Через 2 тижні на нього очікує операція, зараз ми його до неї готуємо.

Поки потрібен час, щоб зменшився набряк, аби було достатнє згинання у колінному суглобі. Травма дуже серйозна. Відновлення Траоре може тривати від 9 місяців до року", – заявив начальник медичної служби першої команди Шахтаря Артур Глущенко у коментарі прес-службі.

Цікаво, що раніше медіа з посиланням на слова генерального директора "гірників" Сергія Палкіна повідомляли, що Лассіні знадобиться близько 7 місяців на реабілітацію.

Вболівай, переживай справжні емоції під час Ліги чемпіонів разом з друзями та улюбленою Żubrówka! Żubrówka – відкрий легенду! Для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka тут.

Нагадаємо, Траоре зазнав серйозної травми у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера внаслідок зіткнення із захисником Дюмфрісом. До пошкодження в активі Лассіни було, зокрема, 4 поєдинки в кваліфікації ЛЧ (1 гол) та 2 на груповому етапі.

"У Динамо нема гравців високого рівня. Луческу сам забиватиме?": Стефан Решко – про кошмар у Класичному і біду збірної