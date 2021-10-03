Тренерський штаб "гірників" на чолі з Роберто Де Дзербі отримав жахливі новини щодо стану здоров'я підопічного.

Лассіна Траоре був прооперований, повідомляє Профутбол Digital з посиланням на слова генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна.

На жаль, справдився один із найгірших прогнозів: буркінієць буде відновлюватись від травми близько 7 місяців. Ймовірно, нападник зможе повернутись у стрій аж у квітні наступного року.

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Нагадаємо, Траоре зазнав серйозної травми коліна у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера внаслідок зіткнення із захисником Дюмфрісом. До пошкодження в активі Лассіни було 14 поєдинків за Шахтар у всіх турнірах та 9 голів.

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