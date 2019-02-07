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Шахтар повернувся зі зборів до Києва

20:09 169 Читать на русском
Шахтар повернувся зі зборів до Києва
Шахтар повернувся зі зборів / ФК Шахтар

Команда Паулу Фонсеки закінчила закордонну підготовку до другої частини сезону.

Закінчився другий збір Шахтаря у Туреччині. Сьогодні, 7 лютого, гравці та тренерський штаб повернулись до Києва, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Головний тренер "помаранчево-чорних" надав футболістам один вихідний день, а 9-го лютого команда збереться на базі та продовжить готуватись до матчів Ліги Європи проти Айнтрахта.

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До слова, на другому зборі Шахтар провів 5 товариських матчів, 3 з яких закінчились перемогою "гірників", один матч підопічні Фонсеки програли та один зіграли внічию.

Теги
Шахтар Шахтар Зимові збори
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