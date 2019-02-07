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Шахтар хоче віддати Мудрика в оренду в один із клубів УПЛ

19:17 164 Читать на русском
Шахтар хоче віддати Мудрика в оренду в один із клубів УПЛ
Михайло Мудрик / фото: ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Михайло Мудрик може опинитись у іншому клубі УПЛ.

Шахтар взяв на збори з першою командою молодого хавбека Михайла Мудрика, але під час другого збору повернув футболіста у дубль.

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"Гірники" хочуть віддати Мудрика в оренду у один із клубів української Прем’єр-ліги. Один з варіанттів – Арсенал-Київ, хоча керівництво Шахтаря ще не визначилось з командою, повідомляє FootBoom.

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До слова, 18-річний Мудрик вже дебютував за основну команду Шахтаря у матчі Кубка України проти донецького Олімпіка, молодий вінгер відіграв у матчі 21 хвилину.

Теги
Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Михайло Мудрик Михайло Мудрик
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