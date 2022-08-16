Уже за тиждень в Україні стартує новий сезон чемпіонату України. Українська соціологічна група провела опитування, аби встановити, який клуб має найбільшу в державі фанбазу.

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Відтак, на питання "За яку футбольну команду серед учасників УПЛ ви вболіватимете" респонденти начастіше вказували такі футбольні клуби: Динамо – 50,4%, Шахтар – 17,6%, СК Дніпро-1 – 8,6%, Металіст – 6,6%, Чорноморець – 6,5% та Львів – 6,2%.

Інші команди набрали менше 3%. Зокрема, Ворсклу підтримують 2,8%, Зорю – 2,7%, Металіст 1925 – 2,3%, Інгулець – 1,8%, Олександрію – 1,7%, Рух – 1,6%, Колос – 1,1%, Кривбас та Верес – 1%, Минай – 0,6%. Не вболіватимуть за жоден із зазначених клубів 19,1%. Не змогли визначитьсь 4,5% опитаних.

Цікаво, що 87,1% вболівальників Динамо довіряють головному тренеру команди Мірчі Луческу, а 62,7% – президенту клуба Ігорю Суркісу. Не підтримують румунського фахівця 8,7% респонденів (5,9% – скоріше не довіряють, а 2,8% – зовсім не довіряють). Натомість роботою Суркіса незадоволені 31,4% фанів (скоріше не довіряють – 19,8%, зовсім не довіряють – 11,6%).

Нагадаємо, 1-й тур нового сезону відбудеться 23 серпня, а відкриватиме його поєдинок Шахтар – Металіст 1925. Початок зустрічі о 13:00.

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