У День державного прапора України, 23 серпня, заплановано проведення 4-х поєдинків. Ще дві гри відбудуться в середу, 24 серпня – у День Незалежності України, інформує офіційний сайт УПЛ.

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Поєдинки СК Дніпро-1 – Олександрія та Інгулець – Динамо перенесені на 16 листопада через участь киян і "спортклубівців" у плей-офф кваліфікації єврокубків.

Розклад матчів першого туру УПЛ 2022/23:

23 серпня

13:00. Шахтар – Металіст 1925

15:00. Чорноморець – Верес

15:00. Зоря – Ворскла

17:00. Колос – Кривбас

24 серпня

13:00. Минай – Львів

15:00. Рух – Металіст

16 листопада

СК Дніпро-1 – Олександрія

Інгулець – Динамо.

Таблиця коефіцієнтів: Україна втрачає вже другий клуб і підпускає ще пару конкурентів – лише Динамо захищає рейтинг