Матч Динамо перенесли, Шахтар відкриє чемпіонат – офіційний розклад поєдинків 1-го туру УПЛ 2022/23
Українська Прем'єр-ліга оголосила розклад матчів першого туру сезону 2022/23. Новий чемпіонат України стартує 23 серпня.
У День державного прапора України, 23 серпня, заплановано проведення 4-х поєдинків. Ще дві гри відбудуться в середу, 24 серпня – у День Незалежності України, інформує офіційний сайт УПЛ.
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Поєдинки СК Дніпро-1 – Олександрія та Інгулець – Динамо перенесені на 16 листопада через участь киян і "спортклубівців" у плей-офф кваліфікації єврокубків.
Розклад матчів першого туру УПЛ 2022/23:
23 серпня
13:00. Шахтар – Металіст 1925
15:00. Чорноморець – Верес
15:00. Зоря – Ворскла
17:00. Колос – Кривбас
24 серпня
13:00. Минай – Львів
15:00. Рух – Металіст
16 листопада
СК Дніпро-1 – Олександрія
Інгулець – Динамо.
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