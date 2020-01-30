toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - СЛОВАЦКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Шахтар повернувся до України після завершення першого етапу зборів

21:12 163 Читать на русском
Шахтар повернувся до України після завершення першого етапу зборів
Луїш Каштру / Офіційний сайт Шахтаря

Гравці, тренерський штаб та персонал Шахтаря повернулися в Україну після закінчення першої частини турецьких зборів.

Сьогодні (30 січня) увечері "гірники" успішно приземлилися у Києві, інформує офіційний сайт клубу.

Коноплянка заговорив сербською і став тренером, Срна спробував сили у журналістиці – відео із закулісся зборів Шахтаря

Гравці отримають від тренерського штабу два дні вихідних, після чого команда знову вирушить до Белека. Другий тренувальний збір Шахтаря триватиме з 2 по 9 лютого, на ньому донеччани планують провести 4 контрольні матчі.

Додамо, що на першому етапі зимової підготовки "гірники" також встигли зіграти чотири спаринги – дві перемоги, одна нічия і одна поразка.

Шахтар завершив перший збір перемогою над Словацко: травма незамінного Ісмаїлі, "чужий" Коно, Тайсон відбуває номер

blog_ava
Шахтар завершив перший збір перемогою над Словацко: травма незамінного Ісмаїлі, "чужий" Коно, Тайсон відбуває номер
14:08
5206
Теги
Шахтар Шахтар Зимові збори
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
4
хв
Герта
21:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук