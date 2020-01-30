Шахтар повернувся до України після завершення першого етапу зборів

Гравці, тренерський штаб та персонал Шахтаря повернулися в Україну після закінчення першої частини турецьких зборів.

Сьогодні (30 січня) увечері "гірники" успішно приземлилися у Києві, інформує офіційний сайт клубу.

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Гравці отримають від тренерського штабу два дні вихідних, після чого команда знову вирушить до Белека. Другий тренувальний збір Шахтаря триватиме з 2 по 9 лютого, на ньому донеччани планують провести 4 контрольні матчі.

Додамо, що на першому етапі зимової підготовки "гірники" також встигли зіграти чотири спаринги – дві перемоги, одна нічия і одна поразка.

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