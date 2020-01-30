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Шахтер вернулся в Украину после завершения первого этапа сборов

21:13 28 Читати українською
Шахтер вернулся в Украину после завершения первого этапа сборов
Луиш Каштру / Официальный сайт Шахтера

Игроки, тренерский штаб и персонал Шахтера вернулись в Украину после окончания первой части турецких сборов.

Сегодня (30 января) вечером "горняки" успешно приземлились в Киеве, информирует официальный сайт клуба.

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Игроки получат от тренерского штаба два дня выходных, после чего команда вновь отправится в Белек. Второй тренировочный сбор Шахтера пройдет с 2 по 9 февраля, на нем дончане планируют провести 4 контрольных матча.

Добавим, что на первом этапе зимней подготовки "горняки" также успели сыграть четыре спарринга – две победы, одна ничья и одно поражение.

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