Захисник Андрій Булеза завершив свої виступи в складі Миная.

Минай у Telegram-каналі повідомив про повернення Андрія Булези до Шахтаря з оренди.

Маркевич підтвердив перехід гравця Шахтаря в Карпати

Раніше Мирон Маркевич заявив, що Булеза стане гравцем Карпат та навіть встиг приєднатись до команди, хоча офіційно про перехід не повідомлялось.

Додамо, що 20-річний Андрій Булеза – лівий захисник, який належить Шахтарю. Останні 11 місяців Булеза виступав за Минай на правах оренди, оформивши один асист у 25 матчах.

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