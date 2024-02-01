Шахтар повернув гравця з трясовини УПЛ
18:38 - Читать на русском
Захисник Андрій Булеза завершив свої виступи в складі Миная.
Минай у Telegram-каналі повідомив про повернення Андрія Булези до Шахтаря з оренди.
Маркевич підтвердив перехід гравця Шахтаря в Карпати
Раніше Мирон Маркевич заявив, що Булеза стане гравцем Карпат та навіть встиг приєднатись до команди, хоча офіційно про перехід не повідомлялось.
Додамо, що 20-річний Андрій Булеза – лівий захисник, який належить Шахтарю. Останні 11 місяців Булеза виступав за Минай на правах оренди, оформивши один асист у 25 матчах.
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