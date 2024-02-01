Защитник Андрей Булеза завершил свои выступления в составе Миная.

Минай в Telegram-канале сообщил о возвращении Андрея Булезы в Шахтер из аренды.

Маркевич подтвердил переход игрока Шахтера в Карпаты

Ранее Мирон Маркевич заявил, что Булеза станет игроком Карпат и даже успел присоединиться к команде, хотя официально о переходе не сообщалось.

Добавим, что 20-летний Андрей Булеза – левый защитник, который принадлежит Шахтеру. Последние 11 месяцев Булеза выступал за Минай на правах аренды, оформив один ассист в 25 матчах.

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