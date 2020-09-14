Шахтар вперше за 12 років змінив спортивного партнера
Донецький Шахтар після тривалої співпраці із Nike отримав нового спортивного партнера.
"Я дуже радий, що ми почали роботу зі світовим спортивним брендом Puma. Для Шахтаря це крок вперед. Я відчуваю, що між нашою командою і командою Puma повна синергія. Ми дивимося в одному напрямку, а це – найголовніше у співпраці", – поділився Палкін у коментарі офіційному сайту Шахтаря.
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Зазначимо, що до цього "гірники" співпрацювали із фірмою Nike протягом 12 років. Контракт із Puma розрахований на 5 років, а початок співпраці розпочнеться з наступного сезону. Саме тоді "гірники" отримають новий варіант форми від нового спортивного партнера.
До слова, Шахтар у минулому сезоні дійшов до півфіналу Ліги Європи та став чемпіоном України. У нинішньому сезоні "гірники" поки провели один поєдинок, а матч проти Руха перенесений на 23 вересня.
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