"Я дуже радий, що ми почали роботу зі світовим спортивним брендом Puma. Для Шахтаря це крок вперед. Я відчуваю, що між нашою командою і командою Puma повна синергія. Ми дивимося в одному напрямку, а це – найголовніше у співпраці", – поділився Палкін у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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Зазначимо, що до цього "гірники" співпрацювали із фірмою Nike протягом 12 років. Контракт із Puma розрахований на 5 років, а початок співпраці розпочнеться з наступного сезону. Саме тоді "гірники" отримають новий варіант форми від нового спортивного партнера.

До слова, Шахтар у минулому сезоні дійшов до півфіналу Ліги Європи та став чемпіоном України. У нинішньому сезоні "гірники" поки провели один поєдинок, а матч проти Руха перенесений на 23 вересня.

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