Журналіст Ігор Циганик розповів про трансферні інтриги у таборі Шахтаря.

Хавбек Шахтаря Манор Соломон отримав обіцянку від керівництва "гірників", що клуб не продовжуватиме співпрацю із бразильським півзахисником Тайсоном, повідомляє журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик Live.

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21-річний ізраїльтянин хоче отримувати більше ігрової практики, тому розраховує на відхід Тайсона, контракт якого завершується влітку. За інформацією джерела, лондонський Арсенал пропонував Шахтарю 20 млн євро за Манора.

У нинішньому сезоні УПЛ Соломон зіграв у 10-ти поєдинках, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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