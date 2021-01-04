Бразильський Інтернасьйонал продовжує опрацьовувати можливість підписання попередньої угоди з норовливим півзахисником Шахтаря Тайсоном. Нагадаємо, контракт 32-річного вінгера з чинними чемпіонами України закінчується 30 червня і гравець вже може підписувати попередній контракт з будь-яким клубом.

Директор Інтернасьйонала: Наше спілкування з Тайсоном було продуктивним і обнадійливим

Нове керівництво бразильського клубу провело переговори з агентом Тайсона, однак не готове оформити перехід гравця будь-якою ціною, повідомляє видання GauchaZH. Ідея босів Інтернасьйонала полягає у тому, аби переконати футболіста відмовитися від більшої частини своїх фінансових апетитів.

Адже зарплата у 250 тисяч євро, яку півзахисник отримує у Шахтарі, є непідйомною для бразильського клубу. Тому у такій ситуації питання повернення Тайсона в Інтернасьйонал тепер куди більше залежить від бажання самого футболіста, аніж від бажання клубу.

До слова, раніше футболіст неодноразово заявляв про мрію повернутися в Інтернасьйонал, де він починав свою професійну кар'єру. Однак, "гірники" мають намір втримати гравця і готові запропонувати йому новий контракт.

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