Журналист Игорь Цыганык рассказал о трансферных интригах в лагере Шахтера.

Хавбек Шахтера Манор Соломон получил обещание от руководства "горняков", что клуб не будет продолжать сотрудничество с бразильским полузащитником Тайсоном, сообщает журналист Игорь Цыганык в программе Цыганык Live.

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21-летний израильтянин хочет получать больше игровой практики, поэтому рассчитывает на уход Тайсона, контракт которого истекает летом. По информации источника, лондонский Арсенал предлагал Шахтеру 20 млн евро за Манора.

В нынешнем сезоне УПЛ Соломон сыграл в 10-ти поединках, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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