Трубін в топі – влаштував чорний день французькому футболу й наближає трансфер на місце легенд
20:34 - Читать на русском
Український голкіпер Анатолій Трубін вразив своєю грою у матчі проти французького Ренна в рамках Ліги Європи.
осн. час ( 1 : 0 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
52’ Карл Токо-Екамбі
106’ Ібрагім Салах
Жанюель Белосян 119’
52’ Карл Токо-Екамбі
106’ Ібрагім Салах
119’ Жанюель Белосян
Завдяки кіперу "гірників", якому французьке видання l'equipe поставило найвищий бал у поєдинку, Шахтар пройшов до 1/8 Ліги Європи, де зустрінеться з Феєнордом. Французи високо оцінили фантастичну гру Анатолія Трубіна, яка принесла Шахтарю перемогу. Юрій Гаврищак та Ольга Любушкіна поговорили про реакцію французької преси. Відео вже є на нашому YouTube-каналі.
Шахтар у серії пенальті здолав Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи – автогол врятував "гірників", Трубін став героєм
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