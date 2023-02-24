Завдяки кіперу "гірників", якому французьке видання l'equipe поставило найвищий бал у поєдинку, Шахтар пройшов до 1/8 Ліги Європи, де зустрінеться з Феєнордом. Французи високо оцінили фантастичну гру Анатолія Трубіна, яка принесла Шахтарю перемогу. Юрій Гаврищак та Ольга Любушкіна поговорили про реакцію французької преси. Відео вже є на нашому YouTube-каналі.

Шахтар у серії пенальті здолав Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи – автогол врятував "гірників", Трубін став героєм