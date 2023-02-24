Шахтеру и Ренну было недостаточно 210 минут в двух поединках, чтобы определить победителя. Все решила серия пенальти, в которой героем стал Трубин. Анатолий парировал 3 удара визави.

Трубин в топе – устроил черный день французскому футболу и приближает трансфер на место легенд

После поединка Шахтер раскрыл один из секретов голкипера сборной Украины. Он воспользовался бутылкой с водой, на которой были подсказки о том, куда чаще всего пробивают 3 игрока Ренна – Амин Гуири, Жереми Доку и Биргер Меллинг. С ударами двух последних Трубин справился.

Маленький секрет В футболе не бывает мелочей.



Бутылка Анатолия Трубина, которая помогла в победной серии пенальти. #Shakhtar #UEL pic.twitter.com/zEo2WkatH8 — ФК «Шахтер» Донецк (@FCShakhtar_ru) 24 февраля, 2023

Продемонстрировать свой уровень снова Трубин и Ко смогут уже в 1/8 финала Лиги Европы против нидерландского Фейеноорда. Матчи запланированы на 9 и 16 марта.