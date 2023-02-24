Шахтер показал шпаргалку Трубина, которая поспособствовала победе над Ренном
Голкипер "горняков" Анатолий Трубин воспользовался оригинальными подсказками в серии послематчевых пенальти против Ренна (1:2, пен. 5:4).
Шахтеру и Ренну было недостаточно 210 минут в двух поединках, чтобы определить победителя. Все решила серия пенальти, в которой героем стал Трубин. Анатолий парировал 3 удара визави.
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После поединка Шахтер раскрыл один из секретов голкипера сборной Украины. Он воспользовался бутылкой с водой, на которой были подсказки о том, куда чаще всего пробивают 3 игрока Ренна – Амин Гуири, Жереми Доку и Биргер Меллинг. С ударами двух последних Трубин справился.
Продемонстрировать свой уровень снова Трубин и Ко смогут уже в 1/8 финала Лиги Европы против нидерландского Фейеноорда. Матчи запланированы на 9 и 16 марта.
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