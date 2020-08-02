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Шахтар погодився залишити Коноплю в Десні

11:02 - Читать на русском
Шахтар погодився залишити Коноплю в Десні
Юхим Конопля / Сайт Десни

Шахтар і Десна близькі до угоди щодо продовження оренди захисника Юхима Коноплі.

Клуби вже мають принципову згоду, і чемпіон світу U-20 проведе в Чернігові ще один сезон, стверджує Футбол NEWS.

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Конопля приєднався до Десни влітку минулого року і зміг вибороти місце в основі команди Олександра Рябоконя. В активі флангового оборонця 24 матчі у всіх турнірах, він віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, за підсумками сезону Десна посіла четверту сходинку УПЛ, яка дає право на кваліфікацію Ліги Європи.

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Десна Десна Шахтар Шахтар Трансфери Юхим Юхим Конопля Трансфери Шахтаря
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