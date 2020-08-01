"Шансів було б практично нуль": лідер Десни хоче зіграти у Лізі Європи проти Мілана

Нападник Десни Олександр Філіппов не проти зіграти у кваліфікації Ліги Європи проти Мілана, за який уболіває з дитинства.

"Насправді ще ніхто не знає, як воно буде. Завтра зберемося і подивимося. Думаю, що всі хлопці будуть на місці. Звичайно, у більшості закінчилися контракти, але я думаю, керівництво зробить все можливе і неможливе, щоб ці хлопці залишилися. У нас хороший колектив, всі досвідчені гравці, тому хочеться цією командою ставити нові цілі і їх досягати.

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Я поки що нічого не думаю про єврокубки. Ближче до жеребкування вже буде передчуття. Поки просто готуємося. Зараз найголовніше – добре провести збори, підготуватися фізично і психологічно до початку чемпіонату. У минулому році, наприклад, Олександрія дуже добре грала з Вольфсбургом, тому у нас будуть якісь шанси.

Дійсно я чув, що нам може попастися Мілан. Це було б чудово. Ми розуміємо, що шансів у нас було б практично нуль, можливо, один шанс. Цікаво зустрітися з такою командою. Будемо дивитись", – цитує Філіппова офіційний сайт ТК Футбол.

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