toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

"Шансів було б практично нуль": лідер Десни хоче зіграти у Лізі Європи проти Мілана

13:12 - Читать на русском
"Шансів було б практично нуль": лідер Десни хоче зіграти у Лізі Європи проти Мілана
Олександр Філіппов / фото: Десна

Нападник Десни Олександр Філіппов не проти зіграти у кваліфікації Ліги Європи проти Мілана, за який уболіває з дитинства.

"Насправді ще ніхто не знає, як воно буде. Завтра зберемося і подивимося. Думаю, що всі хлопці будуть на місці. Звичайно, у більшості закінчилися контракти, але я думаю, керівництво зробить все можливе і неможливе, щоб ці хлопці залишилися. У нас хороший колектив, всі досвідчені гравці, тому хочеться цією командою ставити нові цілі і їх досягати.

Динамо і Шахтар тотально поступилися Зорі – УПЛ опублікувала символічну збірну сезону

Я поки що нічого не думаю про єврокубки. Ближче до жеребкування вже буде передчуття. Поки просто готуємося. Зараз найголовніше – добре провести збори, підготуватися фізично і психологічно до початку чемпіонату. У минулому році, наприклад, Олександрія дуже добре грала з Вольфсбургом, тому у нас будуть якісь шанси.

Дійсно я чув, що нам може попастися Мілан. Це було б чудово. Ми розуміємо, що шансів у нас було б практично нуль, можливо, один шанс. Цікаво зустрітися з такою командою. Будемо дивитись", – цитує Філіппова офіційний сайт ТК Футбол.

Ребров і український ринок: розкручені таланти Динамо і Шахтаря, два лідери Зорі та інші варіанти підсилення перед ЛЧ

blog_ava
Головні новини футболу 31 липня: Динамо прощається з віце-чемпіоном світу, нові претенденти на Шведа та Супрягу
07:00
7020
Теги
Олександр Олександр Філіппов Мілан Мілан Десна Десна Ліга Європи
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
40
хв
Арсенал
19:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук