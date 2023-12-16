Шахтер планирует кадровую чистку – названы игроки, которые находятся в зоне риска
Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский озвучил фамилии футболистов, которые, вероятно, покинут донецкую команду в зимнее трансферное окно.
"По моей информации, Шахтер будет заниматься кадровой чисткой. Потому что есть люди, у которых ноль шансов. Они получают зарплату, но как футболисты – затухают.
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Есть предварительный список из пяти игроков, которые будут отправлены в аренду или будут искать другое место работы. Это молодые футболисты Эдуард Козик и Антон Глущенко и более опытные – Иван Петряк и Марьян Швед. Мы уже даже забыли, что эти игроки есть в команде.
Еще есть Дмитрий Топалов. Я думаю, что все эти футболисты, и особенно Топалов, многим клубам УПЛ будут нужны", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".
Напомним, в турнирной таблице УПЛ Шахтер после 17-ти туров набрал 31 очко и идет на четвертой строчке, имея две игры в запасе. Накануне команда не попала в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв в решающем матче Порту (3:5), и продолжит евровесну в Лиге Европы.
А уже в понедельник, 18 декабря, "горняки" в Токио проведут благотворительный поединок против местной Ависпы Фукуоко. Начало встречи в 12:00.
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