"По моей информации, Шахтер будет заниматься кадровой чисткой. Потому что есть люди, у которых ноль шансов. Они получают зарплату, но как футболисты – затухают.

Шахтер устроил масштабную украинизацию Токио – "горняки" готовятся к благотворительному матчу с представителем J1-лиги

Есть предварительный список из пяти игроков, которые будут отправлены в аренду или будут искать другое место работы. Это молодые футболисты Эдуард Козик и Антон Глущенко и более опытные – Иван Петряк и Марьян Швед. Мы уже даже забыли, что эти игроки есть в команде.

Еще есть Дмитрий Топалов. Я думаю, что все эти футболисты, и особенно Топалов, многим клубам УПЛ будут нужны", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, в турнирной таблице УПЛ Шахтер после 17-ти туров набрал 31 очко и идет на четвертой строчке, имея две игры в запасе. Накануне команда не попала в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв в решающем матче Порту (3:5), и продолжит евровесну в Лиге Европы.

А уже в понедельник, 18 декабря, "горняки" в Токио проведут благотворительный поединок против местной Ависпы Фукуоко. Начало встречи в 12:00.

Шахтер не смог выйти в плей-офф ЛЧ, проиграв Порту в битве с восемью голами – Сикан стал первым после Шевченко