"Наскільки нам відомо, УПЛ має стартувати 23-24 серпня. Ми збираємося розпочати сезон у Києві, зіграти там один-два матчі. Згодом також плануємо виступи у Львові. Деякі матчі чемпіонату також можуть бути зіграні у Варшаві.

Шахтар у Львові та ще три нові клуби в Ужгороді – в УАФ назвали нові базові місця учасників УПЛ

Продаж квитків розпочнеться найближчим часом. По-перше, у продажу з’являться пакети Ліги чемпіонів. Це буде квиток на три домашні матчі цього змагання. Ми очікуємо, що розповсюдження розпочнеться 8-10 серпня.

Власники абонементів Шахтаря теж будуть у привілеях. Також для цієї групи діє спеціальна ціна пакету зі знижкою. Після першого етапу продажу, який триватиме близько 10-14 днів, пакети Ліги чемпіонів будуть доступні для придбання іншими бажаючими. Продаж буде відкритим для громадськості. Продаж квитків на окремі матчі також буде вестися, але він почнеться, коли ми дізнаємося розклад. Очікуємо, що стадіони на трьох іграх Ліги чемпіонів будуть заповненими", – цитує Свірідова Eurosport.

До слова, раніше повідомлялось, що у Варшаві пройдуть ігри Шахтаря лише у Лізі чемпіонів, а матчі чемпіонату "гірники" проводитимуть у Львові.

Росія напала на Україну: Ахметов не заробить на зірці Шахтаря, росіяни осоромились фейком про легенду Металіста (LIVE)