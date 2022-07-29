"Насколько нам известно, УПЛ должна стартовать 23-24 августа. Мы собираемся начать сезон в Киеве, сыграть там один-два матча. Впоследствии также планируем выступления во Львове. Некоторые матчи чемпионата также могут быть сыграны в Варшаве.

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Продажа билетов начнется в ближайшее время. Во-первых, в продаже появятся пакеты Лиги чемпионов. Это будет билет на три домашних матча этого соревнования. Мы ожидаем, что распространение начнется 8-10 августа.

Владельцы абонементов Шахтера тоже будут в привилегиях. Также для этой группы действует специальная стоимость пакета со скидкой. После первого этапа продаж, который продлится около 10-14 дней, пакеты Лиги чемпионов будут доступны для покупки другими желающими. Продажа будет открыта для общественности. Продажа билетов на отдельные матчи также будет вестись, но она начнется, когда мы узнаем расписание. Ожидаем, что стадионы на трех играх Лиги чемпионов будут заполнены", – цитирует Свиридова Eurosport.

К слову, ранее сообщалось, что в Варшаве пройдут игры Шахтера только в Лиге чемпионов, а матчи чемпионата "горняки" будут проводить во Львове.

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