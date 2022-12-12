"Шахтар має намір посилити три-чотири позиції. Шукають вінгера на заміну Мудрика, не в плані, щоб його продати, а в тому плані, що футболіст втомлюється, і не дай Боже, ще травмується. Також є ще позиції, які потрібно підсилити. Шукають не лише українців, а й іноземців. Але найголовніше, що мені сказав Срна, що будуть розмови з тими футболістами, які зараз на контракті у Шахтарі – чи планують вони повертатись.

Шахтар не планує продовжувати контракт з ветераном та вже знайшов гравця збірної України на заміну

Тому що буде перебір складу, якщо ще підписати нових футболістів. Срна сказав, що він матиме дуже напружену роботу в зимове міжсезоння, щоб залагодити всі питання з футболістами, які зараз на контрактах, але покинули Шахтар, скориставшись правилом ФІФА. Там є Майкон, Вітао, Тете. Даріо не виключає можливості, що деякі бразильці Шахтаря повернуться до команди і будуть конкурувати з тими футболістами, які зараз є", – зазначив Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, що деякі легіонери остаточно покинули Шахтар з початком війни, тоді як інші скористались правилом ФІФА, аби перебратись у більш безпечне місце.

Ціль Шахтаря, поляк з Італії, новий Компані та син біженців із Судану – десять неочевидних юних талантів ЧС-2022