"Шахтер намерен усилить три-четыре позиции. Ищут вингера на замену Мудрика, не в плане, чтобы его продать, а в том плане, что футболист устает, и не дай Бог, еще травмируется. Также есть еще позиции, которые необходимо усилить. Ищут не только украинцев, но и иностранцев. Но самое главное, что мне сказал Срна, что будут разговоры с футболистами, которые сейчас на контракте в Шахтере – планируют ли они возвращаться.

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Потому что будет перебор состава, если еще подписать новых футболистов. Срна сказал, что у него будет очень напряженная работа в зимнее межсезонье, чтобы уладить все вопросы с футболистами, которые сейчас на контрактах, но покинули Шахтер, воспользовавшись правилом ФИФА. Там есть Майкон, Витао, Тете. Дарио не исключает возможности, что некоторые бразильцы Шахтера вернутся в команду и будут конкурировать с теми футболистами, которые сейчас есть", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, что некоторые легионеры окончательно покинули Шахтер с началом войны, в то время как другие воспользовались правилом ФИФА, чтобы перебраться в более безопасное место.

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